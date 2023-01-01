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Депай: «Я хочу остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай заявил, что хоче остаться в каталоснком клубе.

«Хочу ли я остаться в клубе? Да. Сезон сложился не так, как мне бы хотелось. Уход Месси тоже стал неожиданностью. К тому же, я травмировался в самый неподходящий момент и пропустил много матчей», – сказал Депай.

  • В этом сезоне Депай забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 37 матчах.
  • Его контракт с «Барсой» действует до 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: NOS

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