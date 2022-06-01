Депай: «Я хочу остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай заявил, что хоче остаться в каталоснком клубе.

«Хочу ли я остаться в клубе? Да. Сезон сложился не так, как мне бы хотелось. Уход Месси тоже стал неожиданностью. К тому же, я травмировался в самый неподходящий момент и пропустил много матчей», – сказал Депай.

В этом сезоне Депай забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 37 матчах.

Его контракт с «Барсой» действует до 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.

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