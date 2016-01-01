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Скалони: «Если «Ювентус» ищет вингера, то Ди Мария – один из лучших в мире»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони посоветовал «Ювентусу» подписать экс-полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию.

«Если «Ювентус» ищет вингера, то Ди Мария – один из лучших в мире», — сказал Скалони.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Ювентус» продолжает согласовать условия контракта с Ди Марией.

  • Ди Мария провел 124 матча за сборную, забил 24 гола.
  • После следующего сезона Ди Мария планирует вернуться на родину.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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