Скалони: «Если «Ювентус» ищет вингера, то Ди Мария – один из лучших в мире»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони посоветовал «Ювентусу» подписать экс-полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию.

«Если «Ювентус» ищет вингера, то Ди Мария – один из лучших в мире», — сказал Скалони.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Ювентус» продолжает согласовать условия контракта с Ди Марией.

Ди Мария провел 124 матча за сборную, забил 24 гола.

После следующего сезона Ди Мария планирует вернуться на родину.

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