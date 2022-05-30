Сперцян летом не покинет «Краснодар» («РБ Спорт»)

Полузащитник Эдуард Сперцян счастлив в «Краснодаре» и не собирается уходить из команды.
В новом сезоне клуб намерен сделать ставку на 21-летнего воспитанника и отдать ему десятый номер.
Сообщалось, что купить армянского хавбека хочет «Ницца».
- Сперцян в прошедшем сезоне забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
- Он признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне.
- Контракт футболиста с клубом действует до 2024 года.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?
Источник: «РБ Спорт»