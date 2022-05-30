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Сперцян летом не покинет «Краснодар» («РБ Спорт»)

Полузащитник Эдуард Сперцян счастлив в «Краснодаре» и не собирается уходить из команды.

В новом сезоне клуб намерен сделать ставку на 21-летнего воспитанника и отдать ему десятый номер.

Сообщалось, что купить армянского хавбека хочет «Ницца».

  • Сперцян в прошедшем сезоне забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.
  • Он признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне.
  • Контракт футболиста с клубом действует до 2024 года.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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30.05.2022 23:47
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