Сперцян летом не покинет «Краснодар» («РБ Спорт»)

Полузащитник Эдуард Сперцян счастлив в «Краснодаре» и не собирается уходить из команды.

В новом сезоне клуб намерен сделать ставку на 21-летнего воспитанника и отдать ему десятый номер.

Сообщалось, что купить армянского хавбека хочет «Ницца».

Сперцян в прошедшем сезоне забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

Он признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне.

Контракт футболиста с клубом действует до 2024 года.

Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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