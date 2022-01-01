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«ПСЖ» передумал подписывать Погба

«ПСЖ» утратил интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

Парижский клуб вышел из числа претендентов на 29-летнего футболиста, который через месяц станет свободным агентом.

Вероятно, француз продолжит карьеру в «Ювентусе».

  • В прошедшем сезоне Погба забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 27 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

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Источник: твиттер Адриена Гренье

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1627

    anri1703 12 минут назад

    как там было в сказке сидит старуха а перед ней разбитое корыто)

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