«ПСЖ» передумал подписывать Погба

как там было в сказке сидит старуха а перед ней разбитое корыто)
«ПСЖ» утратил интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Парижский клуб вышел из числа претендентов на 29-летнего футболиста, который через месяц станет свободным агентом.
Вероятно, француз продолжит карьеру в «Ювентусе».
- В прошедшем сезоне Погба забил 1 гол и сделал 9 ассистов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
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