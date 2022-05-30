«Валенсия» уволила президента клуба, который угрожал Солеру «убить его прессой»

Совет директоров «Валенсии» отстранил президента клуба Анила Мурти от занимаемой должности.

Причина – публикация аудиозаписи его беседы с полузащитником Карлосом Солером, который хотел уйти из команды.

«Если ты уйдешь бесплатно в январе, я убью тебя всей прессой. Я потрачу на это 100 тысяч евро», – сказал Мурти футболисту.

Имя нового президента клуба станет известно позднее.

«Валенсия» заняла 9-е место в Примере.

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