Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе
2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

«Валенсия» уволила президента клуба, который угрожал Солеру «убить его прессой»

Совет директоров «Валенсии» отстранил президента клуба Анила Мурти от занимаемой должности.

Причина – публикация аудиозаписи его беседы с полузащитником Карлосом Солером, который хотел уйти из команды.

«Если ты уйдешь бесплатно в январе, я убью тебя всей прессой. Я потрачу на это 100 тысяч евро», – сказал Мурти футболисту.

  • Имя нового президента клуба станет известно позднее.
  • «Валенсия» заняла 9-е место в Примере.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
«МЮ» интересуется вратарем «Валенсии» Мамардашвили (AS)
Витория может возглавить «Валенсию» 3
Черышев подтвердил уход из «Валенсии». Он интересен «Химкам» 8
Источник: сайт «Валенсии»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:15
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11