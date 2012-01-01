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Фанаты «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета из Лиги 1. Они погнались за игрокам и закидали их файерами

Фанаты «Сент-Этьена» пришли в ярость после поражения от «Осера» в стыковых матчах и вылета команды в Лигу 1.

После окончания матча болельщики выбежали на поле и погнались за футболистами своей команды. Фанаты бросали файеры прямо в игроков.

  • «Сент-Этьен» вылетел в Лигу 2 впервые за 18 лет.
  • «Осер» поднялся в Лигу 1 впервые с 2012 года.
  • «Сент-Этьен» – десятикратный чемпион Франции.

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Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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