Семин: «Рассматриваю предложения от клубов РПЛ. Скоро меня можно будет увидеть в работе»

Юрий Палыч. В локомотив )) вы в нашем сердце и команда и болельщики в вашем.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своих планах на будущее. По словам 75-летнего специалиста, у него есть предложения от клубов РПЛ.
– Когда мы сможем вас увидеть в работе?
– Скоро.
– У вас есть предложения из РПЛ?
– Пока рассматриваем их.
- Семин без работы с прошлого года.
- Последний его клуб – «Ростов».
- Он трижды выигрывал РПЛ с «Локомотивом».
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