Семин: «Рассматриваю предложения от клубов РПЛ. Скоро меня можно будет увидеть в работе»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своих планах на будущее. По словам 75-летнего специалиста, у него есть предложения от клубов РПЛ.

– Когда мы сможем вас увидеть в работе?

– Скоро.

– У вас есть предложения из РПЛ?

– Пока рассматриваем их.

Семин без работы с прошлого года.

Последний его клуб – «Ростов».

Он трижды выигрывал РПЛ с «Локомотивом».

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