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Семин: «Рассматриваю предложения от клубов РПЛ. Скоро меня можно будет увидеть в работе»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своих планах на будущее. По словам 75-летнего специалиста, у него есть предложения от клубов РПЛ.

– Когда мы сможем вас увидеть в работе?

– Скоро.

– У вас есть предложения из РПЛ?

– Пока рассматриваем их.

  • Семин без работы с прошлого года.
  • Последний его клуб – «Ростов».
  • Он трижды выигрывал РПЛ с «Локомотивом».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4576

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Юрий Палыч. В локомотив )) вы в нашем сердце и команда и болельщики в вашем.

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    Рейтинг: +114

    Fialet > Красногорск_Фан 14 минут назад

    Это так, но судя по последним его высказываниям, он стал ослабевать умом.

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