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Медведев: «Догадайтесь, кто мой фаворит на финал Кубка России»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Жду от финала Кубка упорной и бескомпромиссной борьбы.

Кто мой фаворит? Догадайтесь», – сказал Медведев.

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Источник: «Чемпионат»

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