В центре Парижа происходят столкновения полиции и фанатов «Ливерпуля»

Английских болельщиков надо дисквалифицировать лет на 5 от европейских матчей, самое безобразное что я видел в футболе это именно они. После ЕВРО ещё надо было. Через 2-3 года вроде финал ЛЧ на Уэмбли будет, надо в целях профилактики и его отменить
Обстановка в Париже в день финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» неспокойная. Во время матча в центре города идут столкновения полиции и фанатов англичан.
Среди полицейских есть пострадавшие.
- На матч проникли тысячи безбилетников.
- Перед матчем были беспорядки с применением слезоточивого газа.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?