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В центре Парижа происходят столкновения полиции и фанатов «Ливерпуля»

Обстановка в Париже в день финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» неспокойная. Во время матча в центре города идут столкновения полиции и фанатов англичан.

Среди полицейских есть пострадавшие.

  • На матч проникли тысячи безбилетников.
  • Перед матчем были беспорядки с применением слезоточивого газа.
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

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Источник: телеграм-канал Василия Конова

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Комментарии3
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    Рейтинг: +142

    Sergicious 47 минут назад

    Английских болельщиков надо дисквалифицировать лет на 5 от европейских матчей, самое безобразное что я видел в футболе это именно они. После ЕВРО ещё надо было. Через 2-3 года вроде финал ЛЧ на Уэмбли будет, надо в целях профилактики и его отменить

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    Рейтинг: +22819

    JTherry 49 минут назад

    организация матча настолько безобразная, что даже болельщики не смогли попасть на матч, а уж применение слезоточивого газа полицией, вообще - тушите свет..!!! праздник не получился у определенной части болельщиков...((( английские болелы разочарованы результатом матча, но их поведение в Париже - граничит с бандитизмом... стыдобища..!!!

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    Рейтинг: +1890

    Олег1204 1 час назад

    Англосвины разбушевались

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