В центре Парижа происходят столкновения полиции и фанатов «Ливерпуля»

Обстановка в Париже в день финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» неспокойная. Во время матча в центре города идут столкновения полиции и фанатов англичан.

Среди полицейских есть пострадавшие.

На матч проникли тысячи безбилетников.

Перед матчем были беспорядки с применением слезоточивого газа.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

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