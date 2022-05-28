Журналист Панков – о финале ЛЧ: «Худшая организация, которую видел»

Полностью согласен! Дешёвое предматчевое выступление, хуже ещё не не было, финал во Франции - на стадионе проходит какой-то "Колумбийский карнавал", так стрёмно выглядело) Уверен, в Питере было бы на голову красивее и зрелищнее всё!
Инсайдер Андрей Панков присутствует на финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Он недоволен организацией.
«Худшая организация, которую видел в своей жизни. Хоть и грех жаловаться», – написал Панков.
- На матч проникли тысячи безбилетников.
- Перед матчем были беспорядки с применением слезоточивого газа.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?
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