Журналист Панков – о финале ЛЧ: «Худшая организация, которую видел»

Инсайдер Андрей Панков присутствует на финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Он недоволен организацией.

«Худшая организация, которую видел в своей жизни. Хоть и грех жаловаться», – написал Панков.

На матч проникли тысячи безбилетников.

Перед матчем были беспорядки с применением слезоточивого газа.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

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