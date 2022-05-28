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Журналист Панков – о финале ЛЧ: «Худшая организация, которую видел»

Инсайдер Андрей Панков присутствует на финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Он недоволен организацией.

«Худшая организация, которую видел в своей жизни. Хоть и грех жаловаться», – написал Панков.

  • На матч проникли тысячи безбилетников.
  • Перед матчем были беспорядки с применением слезоточивого газа.
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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28.05.2022 23:47
Комментарии1
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    Рейтинг: +37

    Aleksey Scream 1 час назад

    Полностью согласен! Дешёвое предматчевое выступление, хуже ещё не не было, финал во Франции - на стадионе проходит какой-то "Колумбийский карнавал", так стрёмно выглядело) Уверен, в Питере было бы на голову красивее и зрелищнее всё!

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