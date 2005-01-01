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Финал Лиги чемпионов стартовал с задержкой в 36 минут из-за беспорядков

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Встреча задержалась на 36 минут.

Причина – беспорядки возле стадиона и опоздание английской команды.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии7
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    Рейтинг: +3593

    Питерский князь 9 минут назад

    «Молчи, позорная Европа,
    и не качай свои права!
    Ты у России просто жопа,
    а думаешь, что голова!»

    1
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    Рейтинг: +4187

    PAREVG. > Питерский князь 5 минут назад

    Верно, Тютчев это знал еще в 19 веке.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +19499

    Аvenger 9 минут назад

    Финал Лиги чемпионов стартовал с задержкой в несколько лет в "Санкт-Петербурге"
    В. Петржела.

    0
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    Рейтинг: +4187

    PAREVG. 12 минут назад

    Ну а как вы хотели, большинство жителей Франции - мартыхаи. А они живут по законам приматов, а не цивилизации...

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    Рейтинг: +7445

    vladik12 20 минут назад

    Европа, проснись, ты обосралась.

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    Рейтинг: +63

    NET VOINE > vladik12 4 минуты назад

    В чем обосралась?

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    Рейтинг: +13667

    Fusballer 24 минуты назад

    "Цивилизованные" гейропецы))

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