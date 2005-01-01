«Молчи, позорная Европа,
и не качай свои права!
Ты у России просто жопа,
а думаешь, что голова!»
В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Встреча задержалась на 36 минут.
Причина – беспорядки возле стадиона и опоздание английской команды.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
- «Ливерпуль» не брал Лигу чемпионов 3 года.
- «Реал» выигрывал ЛЧ последний раз в 2018 году, победив в финале «Ливерпуль».
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?