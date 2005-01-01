Финал Лиги чемпионов стартовал с задержкой в 36 минут из-за беспорядков

В эти минуты проходит финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Встреча задержалась на 36 минут.

Причина – беспорядки возле стадиона и опоздание английской команды.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

«Ливерпуль» не брал Лигу чемпионов 3 года.

«Реал» выигрывал ЛЧ последний раз в 2018 году, победив в финале «Ливерпуль».

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