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Лантратов, Глушаков, Мирзов и Руденко – в основе «Химок» на матч со «СКА-Хабровском»

Стали известны стартовые составы «Химок» и «СКА-Хабаровска» на ответный стыковой матч за право выступать в РПЛ.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Глушаков, Руденко, Волков, Филин, Кухарчук, Магомедов, Мирзов, Боженов.

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Цаллагов, Эмерсон, Мартусевич, Алиев, Шищенко, Квеквескири, Мануйлов, Гащенков, Караев, Гонгадзе.

  • Игра пройдет на «Арене Химки».
  • Начало – в 14:00 мск.
  • В первой встрече хабаровчане победили со счетом 1:0.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт РПЛ

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