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«Тоттенхэм» – фаворит в гонке за Перишича

На полузащитника Ивана Перишича претендуют несколько клубов. В частности, «Интер», контракт с которым истек по окончании сезона.

Однако лидирует в гонке за хорвата «Тоттенхэм», чей главный тренер Антонио Конте работал с Перишичем.

  • Хорват просил у «Интера» зарплату в размере 6 миллионов евро в год, но ему предложили только 4,5 миллиона.
  • В минувшем сезоне Серии А Перишич провел 35 матчей, забил 8 голов, сделал 7 ассистов.
  • 33-летний игрок стоит 10 миллионов евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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