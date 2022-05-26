Слуцкий – об уходе Хвичи: «Когда у папы разбили машину, в окна летят камни – ты уедешь»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уходе Хвичи из казанского клуба в интервью Василию Уткину.

«Что касается Хвичи, то когда у папы разбили машину, в окна летят камни – наверное, ты уедешь. Хакшабанович? То же самое: мама в слезах звонит, из посольства звонят, парафинят – как не уехать?» – сказал Слуцкий.

Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.

В конце марта грузин расторг контракт с клубом.

Летом он перейдет в «Наполи».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?