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Слуцкий – об уходе Хвичи: «Когда у папы разбили машину, в окна летят камни – ты уедешь»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уходе Хвичи из казанского клуба в интервью Василию Уткину.

«Что касается Хвичи, то когда у папы разбили машину, в окна летят камни – наверное, ты уедешь. Хакшабанович? То же самое: мама в слезах звонит, из посольства звонят, парафинят – как не уехать?» – сказал Слуцкий.

  • Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.
  • В конце марта грузин расторг контракт с клубом.
  • Летом он перейдет в «Наполи».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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