Экс-спартаковец Ловчев поцеловал кубок России в преддверии финала

плохая примета допускать бесноватого попугая до святого грааля
лучше бы никита палыч просто подошёл и прищурился
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поцеловал кубок России в преддверии финального матча турнира против «Динамо».
– Евгений Серафимович, соскучились?
– Единственная вещь... Которую кто-то подлянкой сделал. Синие ленточки. Надо было красно-белые!
- Финал состоится 29 мая в «Лужниках».
- Ловчев – обладатель Кубка СССР (1971).
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