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Экс-спартаковец Ловчев поцеловал кубок России в преддверии финала

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поцеловал кубок России в преддверии финального матча турнира против «Динамо».

– Евгений Серафимович, соскучились?

– Единственная вещь... Которую кто-то подлянкой сделал. Синие ленточки. Надо было красно-белые!

  • Финал состоится 29 мая в «Лужниках».
  • Ловчев – обладатель Кубка СССР (1971).

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2591

    Беспонтий 1 час назад

    плохая примета допускать бесноватого попугая до святого грааля

    лучше бы никита палыч просто подошёл и прищурился

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