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Черчесов – о «Спартаке»: «Чтобы вылечить, нужно поставить правильный диагноз»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о ситуации в «Спартаке». Команда финишировала в РПЛ десятой.

«Во-первых, «Спартаку» нужно завершить Кубок России, все проанализировать. Нужно поставить правильный диагноз, чтобы вылечить. Подробно в дела «Спартака» я не вникал», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

  • «Спартак» 29 мая сыграет в финале Кубка России против «Динамо».
  • Черчесов тренировал «Спартак» в 2007-2008 годах, брал серебро РПЛ.
  • «Спартак» на этой неделе закрыл «Спартак-2».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3099

    Enter2006 17 минут назад

    Ну и как, тебе диагноз поставили? ))

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