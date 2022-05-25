Черчесов – о «Спартаке»: «Чтобы вылечить, нужно поставить правильный диагноз»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о ситуации в «Спартаке». Команда финишировала в РПЛ десятой.

«Во-первых, «Спартаку» нужно завершить Кубок России, все проанализировать. Нужно поставить правильный диагноз, чтобы вылечить. Подробно в дела «Спартака» я не вникал», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

«Спартак» 29 мая сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

Черчесов тренировал «Спартак» в 2007-2008 годах, брал серебро РПЛ.

«Спартак» на этой неделе закрыл «Спартак-2».

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