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Игрок «Ференцвароша» Эсити: «Черчесов нам как отец»

Защитник «Ференцвароша» Андерсон Эсити рассказал об отношении к главному тренеру Станиславу Черчесову.

«Я могу сказать, что Черчесов как отец нам. Он может быть строгим, сделать втык. Но потом сразу позитивен. Говорит: «Иди ко мне, мой сын», – рассказал нигериец.

  • При Черчесове «Ференцварош» в минувшем сезоне оформил золотой дубль.
  • Команда выступит в квалификации Лиги чемпионов.
  • Черчесов принял «Ференцварош» в декабре.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

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Комментарии3
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    Рейтинг: +15467

    ilichkadr 11 минут назад

    Что-то последнее время чабана начали расхваливать. Неужели дело идёт к отставке?

    0
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    Рейтинг: +3099

    Enter2006 18 минут назад

    Шашлыки вам жарит и рыбку готовит? ))

    0
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    Рейтинг: +1534

    PassCSKA 34 минуты назад

    Дон Черчесоне

    0
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