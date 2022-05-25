Игрок «Ференцвароша» Эсити: «Черчесов нам как отец»

Защитник «Ференцвароша» Андерсон Эсити рассказал об отношении к главному тренеру Станиславу Черчесову.
«Я могу сказать, что Черчесов как отец нам. Он может быть строгим, сделать втык. Но потом сразу позитивен. Говорит: «Иди ко мне, мой сын», – рассказал нигериец.
- При Черчесове «Ференцварош» в минувшем сезоне оформил золотой дубль.
- Команда выступит в квалификации Лиги чемпионов.
- Черчесов принял «Ференцварош» в декабре.
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Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля