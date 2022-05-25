Игрок «Ференцвароша» Эсити: «Черчесов нам как отец»

Защитник «Ференцвароша» Андерсон Эсити рассказал об отношении к главному тренеру Станиславу Черчесову.

«Я могу сказать, что Черчесов как отец нам. Он может быть строгим, сделать втык. Но потом сразу позитивен. Говорит: «Иди ко мне, мой сын», – рассказал нигериец.

При Черчесове «Ференцварош» в минувшем сезоне оформил золотой дубль.

Команда выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Черчесов принял «Ференцварош» в декабре.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?