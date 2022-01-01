Галицкий и Гинер не приехали на исполком РФС

Ну и правильно, зачем время терять, разговаривая с недоумками, год жуют кашу
во рту и проглотить не могут, 16 или 18.
Представители четырех клубов РПЛ не приехали на заседание исполкома РФС.
По информации журналиста Сергея Егорова, это Евгений Гинер (ЦСКА), Сергей Галицкий («Краснодар»), Юрий Соловьев («Динамо») и Елена Илюхина («Зенит»).
- На исполкоме будет решаться вопрос расширения РПЛ.
- Также РФС обсудит введение моратория на вылет.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
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