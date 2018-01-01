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Гулиев может вернуться в «Ростов». Его «Арсенал» вылетел в ФНЛ

Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев может вернуться в «Ростов».

По информации Metaratings, 25-летний футболист готов найти себе новый клуб в связи с вылетом «Арсенала» из РПЛ.

Гулиев выступал за «Ростов» с 2018 по 2019-й год. Между ним и главным тренером ростовского клуба Валерием Карпиным сохранились хорошие взаимоотношения.

  • Гулиев сделал 1 ассист в 26 матчах этого сезона.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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Источник: Metaratings

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