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«Астон Вилла» бесплатно подписала опорника «Марселя» Камара

Полузащитник Бубакар Камара перешел из «Марселя» в «Астон Виллу».

22-летний футболист сменил команду на правах свободного агента и заключил контракт до 2027 года.

Ранее на француза претендовали «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

  • Камара – воспитанник «Марселя».
  • За основную команду он провел 170 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
  • Рыночная стоимость опорника – 25 миллионов евро.

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Источник: сайт «Астон Виллы»

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