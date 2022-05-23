«Астон Вилла» бесплатно подписала опорника «Марселя» Камара

Полузащитник Бубакар Камара перешел из «Марселя» в «Астон Виллу».

22-летний футболист сменил команду на правах свободного агента и заключил контракт до 2027 года.

Ранее на француза претендовали «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

Камара – воспитанник «Марселя».

За основную команду он провел 170 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

Рыночная стоимость опорника – 25 миллионов евро.

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