«Астон Вилла» бесплатно подписала опорника «Марселя» Камара

Полузащитник Бубакар Камара перешел из «Марселя» в «Астон Виллу».
22-летний футболист сменил команду на правах свободного агента и заключил контракт до 2027 года.
Ранее на француза претендовали «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».
- Камара – воспитанник «Марселя».
- За основную команду он провел 170 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
- Рыночная стоимость опорника – 25 миллионов евро.
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Источник: сайт «Астон Виллы»