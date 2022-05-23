«Вильярреал» сыграет в Лиге конференций в сезоне-2022/23.

Команда Унаи Эмери в 38-м туре Примеры победила «Барселону» (2:0) и финишировала на седьмом месте в таблице лиги.

«Вильярреал» станет первым участником Лиги конференций от Испании.

В этом сезоне «Вильярреал» дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю».

Первый розыгрыш Лиги конференций начался в 2021 году и закончится 25 мая.

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