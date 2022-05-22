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  • Рассказов: «Десятое место – непозволительная катастрофа для «Спартака». Если возьмем Кубок, то сезон поменяется»

Рассказов: «Десятое место – непозволительная катастрофа для «Спартака». Если возьмем Кубок, то сезон поменяется»

22 мая 2022, 17:55
4

Защитник «Спартака» Николай Рассказов подытожил сезон РПЛ. Он считает его катастрофическим.

«Кубок России – наш единственный шанс закончить сезон на хорошей ноте. Последний раз «Спартак» брал Кубок очень давно. Можем войти в историю.

Десятое место «Спартака» в РПЛ – это катастрофа. Это непозволительно для такого клуба. Если возьмем Кубок, то сезон абсолютно поменяется. Возможно, будет намного позитивнее», – сказал игрок.

  • «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».
  • Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года.
  • «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Динамо Рассказов Николай
Комментарии (4)
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житель СПб
1653245179
Сезон не поменяется абсолютно! Он станет несколько лучше... Кстати, затем тогда будет и Суперкубок...
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Томик
1653249289
Коленька, ты об игре своей думай больше. А десятое место или четверое - разницы нет. Даже второе и третье - такое себе. Но там хоть медали. Так что работай и поменьше языком трепи. Смотрю, урок прошел даром.
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odessakmv
1653292455
10 место + 0 в финале кубка = 100 летие... наверно так нужно оценить деятельность "сладкой" парочки у руля клуба
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fredrick
1653321145
Спартак средняя команда, так что и место по делу
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