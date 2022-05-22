Рассказов: «Десятое место – непозволительная катастрофа для «Спартака». Если возьмем Кубок, то сезон поменяется»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов подытожил сезон РПЛ. Он считает его катастрофическим.

«Кубок России – наш единственный шанс закончить сезон на хорошей ноте. Последний раз «Спартак» брал Кубок очень давно. Можем войти в историю.

Десятое место «Спартака» в РПЛ – это катастрофа. Это непозволительно для такого клуба. Если возьмем Кубок, то сезон абсолютно поменяется. Возможно, будет намного позитивнее», – сказал игрок.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».

Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?