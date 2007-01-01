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Рассказов: «Десятое место – непозволительная катастрофа для «Спартака». Если возьмем Кубок, то сезон поменяется»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов подытожил сезон РПЛ. Он считает его катастрофическим.

«Кубок России – наш единственный шанс закончить сезон на хорошей ноте. Последний раз «Спартак» брал Кубок очень давно. Можем войти в историю.

Десятое место «Спартака» в РПЛ – это катастрофа. Это непозволительно для такого клуба. Если возьмем Кубок, то сезон абсолютно поменяется. Возможно, будет намного позитивнее», – сказал игрок.

  • «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале 29 мая в «Лужниках».
  • Спартаковцы не брали Кубок России с 2003 года.
  • «Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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