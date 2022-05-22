Бородюк – после выхода «Торпедо» в РПЛ: «Во время игры с «Кубанью» на скамейке пили валидол»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк поделился эмоциями после матча 38-го тура ФНЛ против «Кубани» (1:1). Очко помогло москвичам выйти в РПЛ и выиграть сезон ФНЛ.

«Когда мы пропустили гол метров с 30, то, наверное, лет пять ушло из жизни. Это был огромный удар для всех, кто был на скамейке. У доктора просили валидол», – сказал Бородюк.

«Торпедо» не играло в РПЛ с 2015 года.

В 2014 году «Торпедо» вывел в РПЛ тоже Александр Бородюк.

2-я прямая путевка в РПЛ досталась «Факелу».

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