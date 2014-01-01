Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?
2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

Бородюк – после выхода «Торпедо» в РПЛ: «Во время игры с «Кубанью» на скамейке пили валидол»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк поделился эмоциями после матча 38-го тура ФНЛ против «Кубани» (1:1). Очко помогло москвичам выйти в РПЛ и выиграть сезон ФНЛ.

«Когда мы пропустили гол метров с 30, то, наверное, лет пять ушло из жизни. Это был огромный удар для всех, кто был на скамейке. У доктора просили валидол», – сказал Бородюк.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
«Торпедо»: «РПЛ, ты скучала по нам?» 2
ЦСКА поборется с «Торпедо» за Самошникова из «Рубина» 3
«Торпедо» рассматривает Смольникова и Самошникова. Оба вылетели из РПЛ
Источник: твиттер ФНЛ

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:02
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +22799

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Генрихович, не муди, это был коньяк.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11