Джикия – о финале Кубка России: «Игры с «Динамо» хорошо складываются для «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем финале Кубка России против «Динамо».

«Игры с «Динамо» хорошо складываются для «Спартака». Впереди недельный цикл. Будем разбирать соперника», – сказал Джикия.

Команды сыграют 29 мая в «Лужниках».

Джикия забивал «Динамо» в 2019 году.

«Спартак» и «Динамо» не играли в финале Кубка страны с 1950 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?