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Рангник упрекнул Роналду в недостаточном прессинге

Уже бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об умении форварда Криштиану Роналду работать в прессинге. Португалец неидеален, по мнению немца.

«Я вообще не виню Роналду, он отлично справлялся в играх, но он не является прессингующим монстром. Даже когда он был молод, он не кричал: «У соперника мяч, как можем быстрее отобрать его». На одном этапе нам пришлось идти на компромиссы, и мы так и не нашли правильного баланса между тем, что нам нужно с мячом и без мяча», – цитирует Рангника «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sports.

  • Португалец вернулся в «МЮ» летом из «Ювентуса».
  • Рангника сменил Эрик тен Хаг, который уже приступил к работе с «МЮ».
  • С Рангником «МЮ» остался без Лиги чемпионов на следующий сезон.

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Источник: «Чемпионат»

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