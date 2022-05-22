Рангник упрекнул Роналду в недостаточном прессинге

Уже бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об умении форварда Криштиану Роналду работать в прессинге. Португалец неидеален, по мнению немца.
«Я вообще не виню Роналду, он отлично справлялся в играх, но он не является прессингующим монстром. Даже когда он был молод, он не кричал: «У соперника мяч, как можем быстрее отобрать его». На одном этапе нам пришлось идти на компромиссы, и мы так и не нашли правильного баланса между тем, что нам нужно с мячом и без мяча», – цитирует Рангника «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sports.
- Португалец вернулся в «МЮ» летом из «Ювентуса».
- Рангника сменил Эрик тен Хаг, который уже приступил к работе с «МЮ».
- С Рангником «МЮ» остался без Лиги чемпионов на следующий сезон.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Чемпионат»