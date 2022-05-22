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Рангник упрекнул Роналду в недостаточном прессинге

22 мая 2022, 08:32
8

Уже бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об умении форварда Криштиану Роналду работать в прессинге. Португалец неидеален, по мнению немца.

«Я вообще не виню Роналду, он отлично справлялся в играх, но он не является прессингующим монстром. Даже когда он был молод, он не кричал: «У соперника мяч, как можем быстрее отобрать его». На одном этапе нам пришлось идти на компромиссы, и мы так и не нашли правильного баланса между тем, что нам нужно с мячом и без мяча», – цитирует Рангника «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sports.

  • Португалец вернулся в «МЮ» летом из «Ювентуса».
  • Рангника сменил Эрик тен Хаг, который уже приступил к работе с «МЮ».
  • С Рангником «МЮ» остался без Лиги чемпионов на следующий сезон.

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Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Рангник Ральф
Комментарии (8)
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серега кашин
1653200305
роналду полезнее в атаке, отбирать мячи дело других
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Красногорск_Фан
1653203434
Лелик, если человек идиот то это надолго (с)
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житель СПб
1653224812
Это какой-то идиотизм! И этот человек до этого губил Локо... Роналду по 3 гола забивает за матч - и это мало?!
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portero
1653240171
немца МЮ оставит для пиления денег или выкинут по окончании сезона???? тренер есть новый, нафиг этот оптимизатор-асинезатор?
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odessakmv
1653300994
Не барское это дело... КриРо играет на рояле, таскать рояль другие должны.... Если он в своем возрасте еще и прессинговать должен, то кто забивать-то будет... Немец в очередной раз расписывается в своей бестолковости
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