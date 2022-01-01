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Названы составы «Арсенала» и «Урала» на игру 30-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Урала» на матч 30-го тура чемпионата России.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Суханов, Радакович, Кулешин, Гулиев, К. Кангва, Кайнов, Панченко, Марков.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Шатов, Кузьмичев, Подберезкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Августиняк.

  • Игра пройдет в Туле на стадионе «Арсенал».
  • Начало – в 17:00 мск.
  • «Арсенал» досрочно занял последнее место в РПЛ, а «Урал» идет на 12-й строчке.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии1
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    Рейтинг: +6043

    Ганнибал Лектор 41 минуту назад

    Удачи Уралу! Максимально красиво грохнуть убогий футбол Божовича

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