Названы составы «Арсенала» и «Урала» на игру 30-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Урала» на матч 30-го тура чемпионата России.
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Суханов, Радакович, Кулешин, Гулиев, К. Кангва, Кайнов, Панченко, Марков.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Шатов, Кузьмичев, Подберезкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Августиняк.
- Игра пройдет в Туле на стадионе «Арсенал».
- Начало – в 17:00 мск.
- «Арсенал» досрочно занял последнее место в РПЛ, а «Урал» идет на 12-й строчке.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: сайт РПЛ