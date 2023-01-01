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Маслов: «Большая часть боли осталась позади. Надеюсь, в течение года все уйдет до конца»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о процессе восстановления после травмы.

– Благодарю всех, кто меня поддерживал, спрашивал о здоровье. Очень всем благодарен. Хотя иногда раздражало, что тебя спрашивают, а ты не можешь ответить. Потому что процесс реабилитации довольно тяжелый.

Сейчас я счастлив, что могу работать рядом с командой. Чувствую, что я где-то рядом и начинаю в полной мере вкатываться в рабочий режим.

— Как даются первые тренировки?

— Поначалу тяжело, все-таки год пропустил. Тяжело работать с мячом, чувствовать команду, партнеров. Можно индивидуально моделировать какие-то ситуации с тренером по физподготовке, но командные упражнения никогда нельзя заменить в полной мере.

– Сейчас травма не беспокоит во время тренировок?

— Чаще всего нет, иногда чувствую дискомфорт, но большая часть боли осталась позади. Надеюсь, в течение года все уйдет до конца.

  • Из-за травмы Маслов не играл с мая 2021 года.
  • В августе он перенес операцию.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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