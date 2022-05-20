Фанаты «Эвертона» выбежали на поле после сохранения прописки в АПЛ

«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» (3:2) в вынесенном матче 33-го тура АПЛ и сохранил прописку в высшем английском дивизионе.

После финального свиста болельщики выбежали на поле, чтобы отпраздновать успех вместе с командой.

Команда Фрэнка Лэмпарда уступала 0:2 после первого тайма, но сумела забить трижды и добыть итоговую победу.

Набранные три очка обезопасили «Эвертон» от вылета в Чемпионшип.

Следующий сезон станет для «Эвертона» 69-м подряд в АПЛ.

Фото: Mirror

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