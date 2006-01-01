РФС: Кукуян верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

Кукуян вообще не видел эпизод за игроками команд. Зачем он свистнул - можно только догадываться, возможно перестраховался. Нужно было доиграть эпизод до конца, засчитать гол и не было бы никаких разговоров.
Экспертно-судейская комиссия РФС признала правильным назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом» (1:1).
- Матч судил главный арбитр Павел Кукуян.
- Он назначил пенальти на 90-й минуте за фол Александра Селихова на Александре Ерохине.
РФС опубликовал видео с разъяснениями по данному эпизоду.
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