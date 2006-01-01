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РФС: Кукуян верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия РФС признала правильным назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом» (1:1).

  • Матч судил главный арбитр Павел Кукуян.
  • Он назначил пенальти на 90-й минуте за фол Александра Селихова на Александре Ерохине.

РФС опубликовал видео с разъяснениями по данному эпизоду.

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Источник: РФС

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Комментарии4
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    Рейтинг: +4134

    мы_не_рабы 27 секунд назад

    Кукуян вообще не видел эпизод за игроками команд. Зачем он свистнул - можно только догадываться, возможно перестраховался. Нужно было доиграть эпизод до конца, засчитать гол и не было бы никаких разговоров.

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    Рейтинг: +173

    fakeid 6 минут назад

    ерохин выбыл на 5 недель, а эти всё визжат, что фола не было. и вообще вратарь был первым (!) на мяче.

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    Рейтинг: +3032

    Enter2006 11 минут назад

    Вот пока этот позор будет продолжаться - простые Россияне не будут жить хорошо. Откаты, воровство, свояки, диктовка законов в свою пользу как в футболе так и вообще в рф, олигархи с одной стороны а с другой нищие - вот что добился бункерный.

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    Рейтинг: +17636

    Persona_non_Grata > Enter2006 7 минут назад

    " А судьи кто? –
    За древностию лет
    К свободной жизни их вражда непримирима,
    Сужденья черпают из забыты́х газет
    Времен Очаковских и покоренья Крыма;
    Всегда готовые к журьбе,
    Поют всё песнь одну и ту же,
    Не замечая об себе:
    Что старее, то хуже.
    Где, укажите нам, отечества отцы,
    Которых мы должны принять за образцы?
    Не эти ли, грабительством богаты?
    ...
    - Россия - матушка ((( Видимо у нас это в крови ((( Ну или возвращаемся в 19 век ...

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