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Агент Вендела – о «Зените»: «Рано говорить, смотрим на развитие ситуации»

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, останется ли бразильский футболист в России.

«Рано говорить, мы все еще ждем и смотрим на то, как будет развиваться ситуация. Какие-то более точные комментарии будут позже», – сказал агент.

  • Ранее сообщалось, что к Венделу есть интерес из Европы.
  • Игрок перешел в «Зенит» в октябре 2020 года за 20,3 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 55 матчах.
  • Контракт бразильца с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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