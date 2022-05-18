Агент Вендела – о «Зените»: «Рано говорить, смотрим на развитие ситуации»

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, останется ли бразильский футболист в России.

«Рано говорить, мы все еще ждем и смотрим на то, как будет развиваться ситуация. Какие-то более точные комментарии будут позже», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что к Венделу есть интерес из Европы.

Игрок перешел в «Зенит» в октябре 2020 года за 20,3 миллиона евро.

С тех пор он забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 55 матчах.

Контракт бразильца с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

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