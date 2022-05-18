«Лидс» установил антирекорд по карточкам в сезоне АПЛ

«Лидс» в этом сезоне АПЛ получил 100 карточек (97 желтых и три красных). Это антирекорд лиги.

Второе место по показателю занимает «Дерби Каунти» (97 карточек в сезоне-1999/00). Третью строчку делят «Сандерленд» (96 карточек в сезоне-2014/15) и «Эвертон» (96 карточек в сезоне-1998/99).

«Лидс» также побил рекорд по желтым карточкам за сезон. Рекорд по красным карточкам принадлежит «Блэкберну» (8 в сезоне-1998/99).

Команда Джесса Марша может вылететь из АПЛ по итогам последнего тура.

По ходу сезона Марш сменил Марсело Бьелсу.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?