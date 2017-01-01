Черчесов не считает себя жестким при работе с футболистами

Я не завидую ихнему переводчику)))
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, как его называют игроки команды.
– Жесткий Черчесов – это тот, который не дает футболисту дать слабину. Это жесткий или требовательный?
– Футболисты произносили слово «хард».
– «Харт» можно перевести как сердце. Смотря кто что услышал. Может, они говорили «сердечный», а ты услышал «жесткий».
- Под руководством Черчесова «Ференцварош» выиграл золотой дубль.
- Российский тренер возглавил команду в декабре 2021 года.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?