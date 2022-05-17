Кьеллини – о будущем: «Я готов попробовать что-то новое за пределами Италии»

Центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, что рассматривает варианты с продолжением карьеры за границей.
«Мне нужно принять важное решение. Я готов попробовать что-то новое за пределами Италии. Опыт за границей обогатит меня в культурном плане.
У меня есть потребность познакомиться с другой культурой. Скоро мы все решим вместе с семьей», – сказал 37-летний футболист.
- Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 года.
- Он забил 36 голов и сделал 25 ассистов в 560 матчах.
- Сообщалось, что итальянец ведет переговоры с «Лос-Анджелесом» из МЛС.
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Источник: Football Italia