Кьеллини – о будущем: «Я готов попробовать что-то новое за пределами Италии»

Центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, что рассматривает варианты с продолжением карьеры за границей.

«Мне нужно принять важное решение. Я готов попробовать что-то новое за пределами Италии. Опыт за границей обогатит меня в культурном плане.

У меня есть потребность познакомиться с другой культурой. Скоро мы все решим вместе с семьей», – сказал 37-летний футболист.

Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 года.

Он забил 36 голов и сделал 25 ассистов в 560 матчах.

Сообщалось, что итальянец ведет переговоры с «Лос-Анджелесом» из МЛС.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?