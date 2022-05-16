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Кьеллини под овации заменили на 18-й минуте матча с «Лацио». Это его последняя домашняя игра за «Ювентус»

Болельщики «Ювентуса» проводили капитана команды Джорджо Кьеллини.

37-летнего футболиста заменили на 18-й минуте матча 37-го тура Серии А против «Лацио».

Защитник покинул поле под овации трибун.

  • На прошлой неделе Кьеллини объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона.
  • Он выступал за туринский клуб с 2005 года.
  • Матч с «Лацио» стал для итальянца 560-м в составе «Юве» и последним на «Альянц Стэдиум».

Фото: твиттер «Ювентуса»

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Источник: «Бомбардир»

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16.05.2022 22:31
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