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Серия А. «Сампдория» разгромила «Фиорентину», Кокорин на поле не вышел

В 37-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» на выезде крупно проиграла «Сампдории» со счетом 1:4.

Российский форвард Александр Кокорин весь матч провел на скамейке запасных.

После поражения «Фиорентина» осталась на седьмом месте в таблице Серии А.

«Сампдория» благодаря победе поднялась с 16-й на 15-ю строчку.

Италия. Серия А. 37-й тур

Сампдория – Фиорентина – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Феррари, 16; 2:0 – Квальярелла, 30; 3:0 – Торсбю, 71; 4:0 – Сабири, 83; 4:1 – Гонсалес, 89 (с пенальти).

Удаление: Колли, 90+4 – нет.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Бомбардир»

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