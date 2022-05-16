Серия А. «Сампдория» разгромила «Фиорентину», Кокорин на поле не вышел

В 37-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» на выезде крупно проиграла «Сампдории» со счетом 1:4.
Российский форвард Александр Кокорин весь матч провел на скамейке запасных.
После поражения «Фиорентина» осталась на седьмом месте в таблице Серии А.
«Сампдория» благодаря победе поднялась с 16-й на 15-ю строчку.
Италия. Серия А. 37-й тур
Сампдория – Фиорентина – 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Феррари, 16; 2:0 – Квальярелла, 30; 3:0 – Торсбю, 71; 4:0 – Сабири, 83; 4:1 – Гонсалес, 89 (с пенальти).
Удаление: Колли, 90+4 – нет.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Бомбардир»