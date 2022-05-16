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  • Мор: «Слуцкий с начала весны нервный, он никогда не был таким. Это влияет на игроков»

Мор: «Слуцкий с начала весны нервный, он никогда не был таким. Это влияет на игроков»

16 мая 2022, 16:21
2

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о психологическом состоянии главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«В последнее время все, кто с ним пересекался, отмечают, что Леонид Викторович довольно нервный, такой он практически с начала весны. И эта нервозность, думаю, футболистам передается.

В таком состоянии, в каком он находится 2,5-3 месяца, он не был никогда. Я думаю, что все это влияет на футболистов, которые просто в этот момент выключают голову. Если с тобой нервно обращаются, ты просто не слушаешь», — сказал Мор.

  • «Рубин» идет на 14-м месте в РПЛ – это зона стыковых матчей.
  • Казанцы вылетят, если проиграют «Уфе» в последнем туре.
  • Слуцкий работает в Казани с 2019 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Мор Эдуард Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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1652713645
В июне МакДак вернётся и всё будет нормально, Слуцкий перестанет нервничать и Рубин попрёт.
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моэм
1652714679
А как тренеру не нервничать , если знаешь , что гендиректор Сайманов может продать любого игрока . за которого предложат деньги , ни капли не интересуясь нением Слуцкого ... думаю Слуцкий давно бы сбежал , если бы не неустойка за досрочный разрыв контракта.
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