Мор: «Слуцкий с начала весны нервный, он никогда не был таким. Это влияет на игроков»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о психологическом состоянии главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«В последнее время все, кто с ним пересекался, отмечают, что Леонид Викторович довольно нервный, такой он практически с начала весны. И эта нервозность, думаю, футболистам передается.

В таком состоянии, в каком он находится 2,5-3 месяца, он не был никогда. Я думаю, что все это влияет на футболистов, которые просто в этот момент выключают голову. Если с тобой нервно обращаются, ты просто не слушаешь», — сказал Мор.

«Рубин» идет на 14-м месте в РПЛ – это зона стыковых матчей.

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Слуцкий работает в Казани с 2019 года.

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