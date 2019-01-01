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Мор: «Слуцкий с начала весны нервный, он никогда не был таким. Это влияет на игроков»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о психологическом состоянии главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«В последнее время все, кто с ним пересекался, отмечают, что Леонид Викторович довольно нервный, такой он практически с начала весны. И эта нервозность, думаю, футболистам передается.

В таком состоянии, в каком он находится 2,5-3 месяца, он не был никогда. Я думаю, что все это влияет на футболистов, которые просто в этот момент выключают голову. Если с тобой нервно обращаются, ты просто не слушаешь», — сказал Мор.

  • «Рубин» идет на 14-м месте в РПЛ – это зона стыковых матчей.
  • Казанцы вылетят, если проиграют «Уфе» в последнем туре.
  • Слуцкий работает в Казани с 2019 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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