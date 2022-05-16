«Кадис» вслед за «Леванте» сделал чемпионский коридор для «Реала». «Атлетико» отказался

Перед началом матча 37-го тура Примеры между «Кадисом» и «Реалом» для футболистов мадридской команды организовали чемпионский коридор.

Игроки «Кадиса» последовали примеру «Леванте», который также аналогичным способом поздравил столичную команду.

«Реал» досрочно стал чемпионом 30 апреля. Следующая встреча у них была с «Атлетико», однако те отказались соблюдать традицию.

Мадридцы сыграли вничью с «Кадисом» со счетом 1:1.

В 38-м туре Примеры команда встретится с «Бетисом».

28 мая «Реал» сразится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

Фото: сайт «Реала»

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