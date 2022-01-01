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Соболев вывел «Спартак» вперед в игре с «Зенитом»

В эти минуты проходит матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». На 49-й минуте счет открыл форвард хозяев Александр Соболев.

Гол просматривали на VAR, но засчитали.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10697

    alex1951 1 час назад

    ?5 минута.
    Шура ! Помни ,враг будет разбит,Победа будет за нами!
    (это еще Великий грузинский карлик говорил)!

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    Рейтинг: +10697

    alex1951 > alex1951 1 час назад

    Извиняюсь,75 минута 1-0!

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