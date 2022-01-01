Соболев вывел «Спартак» вперед в игре с «Зенитом»

?5 минута.
Шура ! Помни ,враг будет разбит,Победа будет за нами!
(это еще Великий грузинский карлик говорил)!
В эти минуты проходит матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». На 49-й минуте счет открыл форвард хозяев Александр Соболев.
Гол просматривали на VAR, но засчитали.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
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