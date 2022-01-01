Соболев вывел «Спартак» вперед в игре с «Зенитом»

В эти минуты проходит матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». На 49-й минуте счет открыл форвард хозяев Александр Соболев.

Гол просматривали на VAR, но засчитали.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.

«Зенит» досрочно стал чемпионом.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

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