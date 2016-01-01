«Спартак» – «Зенит»: москвичи не побеждают пять лет

В 16:30 по Москве начнется матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Москвичи не побеждают в очных встречах с 2017 года.

Команды провели в РПЛ 55 очных матчей: 22 победы «Зенита», 18 – «Спартака» и 15 ничьих.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

«Зенит» досрочно стал чемпионом.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?