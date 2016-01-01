«Спартак» – «Зенит»: москвичи не побеждают пять лет

В 16:30 по Москве начнется матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Москвичи не побеждают в очных встречах с 2017 года.
Команды провели в РПЛ 55 очных матчей: 22 победы «Зенита», 18 – «Спартака» и 15 ничьих.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
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