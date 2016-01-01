Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
3 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?

«Спартак» – «Зенит»: москвичи не побеждают пять лет

В 16:30 по Москве начнется матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Москвичи не побеждают в очных встречах с 2017 года.

Команды провели в РПЛ 55 очных матчей: 22 победы «Зенита», 18 – «Спартака» и 15 ничьих.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Дзюба покинул «Открытие Банк Арену» с тремя охранниками и упомянул Белград. Им интересуется «Црвена Звезда»
Директор «Спартака» Мележиков: «Пенальти в наши ворота в игре с «Зенитом» не было»
Ваноли: «Странно, что после голов «Спартака» всегда нужен просмотр видео»
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:21
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11