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«СКА-Хабаровск» сыграет в переходных матчах за место в РПЛ

По итогам 37-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» гарантировал себе участие в переходных матчах за место в РПЛ.

Это случилось после поражения «Енисея» от «Торпедо» (0:1).

  • Хабаровчан не было в высшем дивизионе с 2018 года.
  • «СКА-Хабаровск» уже выходил в РПЛ через переходные матчи сезона-2016/17.
  • Хабаровчан тренирует Алексей Поддубский, по ходу сезона сменивший ушедшего в «Химки» Сергея Юрана.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4603

    neim 42 минуты назад

    Так вроде не будет ни каких переходных матчей, или я чего-то недопонимаю ?

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