Самедов: «Спартак» способен отомстить «Зениту» за 1:7»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«Спартак» способен отомстить «Зениту» за поражение 1:7 в первом круге. «Спартак» будет играть дома, это будет принципиальный матч. «Зенит» приезжает в статусе чемпиона, поэтому «Спартак» хочет показать, что они не по делу занимают то место, на котором сегодня.

Должна быть эмоциональная игра. Здесь не будет на первом плане, кто какое место занимает, а именно статус принципиальных соперников. Турнирная таблица уйдeт на второй план», – сказал Самедов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 16:30 по Москве.

«Зенит» досрочно стал чемпионом.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

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