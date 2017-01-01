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Самедов: «Спартак» способен отомстить «Зениту» за 1:7»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«Спартак» способен отомстить «Зениту» за поражение 1:7 в первом круге. «Спартак» будет играть дома, это будет принципиальный матч. «Зенит» приезжает в статусе чемпиона, поэтому «Спартак» хочет показать, что они не по делу занимают то место, на котором сегодня.

Должна быть эмоциональная игра. Здесь не будет на первом плане, кто какое место занимает, а именно статус принципиальных соперников. Турнирная таблица уйдeт на второй план», – сказал Самедов.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 16:30 по Москве.
  • «Зенит» досрочно стал чемпионом.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 12:34
Комментарии12
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    Рейтинг: +6600

    Из Твери Леха 56 минут назад

    Жду от этого матча пару банок от Дзюбы)

    1
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    Рейтинг: +26673

    Боцман59rus 1 час назад

    _ даже представить не мог, что из- произошедшего в мире 3,14здеца, станет настолько покеру на футбол, а учитывая, каким жалким подобием команды, является Спартак, благодаря всем известным персонажам в руководстве и управлении клубом, даже смотреть это убожество не буду>)))

    0
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    Рейтинг: +64006

    portero 2 часа назад

    Турнирная таблица???
    Смешно про нее вспоминать, это игра не имеет отношение к ней точно....

    2
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    Рейтинг: +7078

    серега кашин 2 часа назад

    очень очень маловероятно, надо здраво рассуждать

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +3617

    ААМ 3 часа назад

    Поживём - увидим. Но СПАМУ даже в случае победы не выиграть со счётом 7:1.

    3
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    Рейтинг: +64006

    portero > ААМ 2 часа назад

    Ну допустим и 1:1 можно признать местью....

    3
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    Рейтинг: +3773

    raritet > portero 34 минуты назад

    Можно сказать, это была страшная месть...но счет лучше 0:0

    0
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    Рейтинг: +431

    (Меня за банили) 3 часа назад

    Но только не сегодня. В будущем, когда произойдут изменения какие-то.

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    Рейтинг: +5093

    AtticusFinch 3 часа назад

    В матче , который Зениту на фиг не нужен?)))насмешил)))

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    Рейтинг: +257

    cheser1970 > AtticusFinch 3 часа назад

    Не важно на каком месте команды всегда рубилово и много голов
    Это классика галактикос Российский)

    1
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    Рейтинг: +431

    (Меня за банили) > cheser1970 3 часа назад

    Нет коненчо.

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    Рейтинг: +257

    cheser1970 3 часа назад

    всё возможно это Зенит и Спартак

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