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У «Манчестер Юнайтед» будет 120+ миллионов на летние трансферы

Стал известен трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на лето. Речь идет о сумме в 120 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, к этой сумме может прибавиться выручка от продаж. Приоритет на усиление – центр полузащиты и атака.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер The United Stand

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1903

    LOKOfanatik19 45 минут назад

    Приоритет на усиление – центр полузащиты и атака.

    То есть в обороне все шик ?

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