У «Манчестер Юнайтед» будет 120+ миллионов на летние трансферы

Стал известен трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на лето. Речь идет о сумме в 120 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, к этой сумме может прибавиться выручка от продаж. Приоритет на усиление – центр полузащиты и атака.

«Манчестер Юнайтед» не исключает подписания и свободных агентов.

Летом «МЮ» примет Эрик тен Хаг, который в этом сезоне вновь привел «Аякс» к чемпионству.

Манчестерцы в следующем сезоне не сыграют в Лиге чемпионов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?