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Трушечкин и Нагучев прокомментируют матч «Спартак» – «Зенит» на «Матч ТВ»

Стала известна пара комментаторов на матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». На прямой трансляции «Матч ТВ» будут работать Роман Трушечкин и Роман Нагучев.

Нагучев не комментировал на «Матч ТВ» с прошлого года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +12388

    playsh 1 час назад

    Да уж,будет эта пара изгаляться перед нами и друг перед другом в своём словоблудии и "красноречии." Разучились нынешние бездари работать соло,как в старые добрые времена это делали Синявский,Озеров,Перетурин,Маслаченко,
    Елагин.

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