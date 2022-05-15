Трушечкин и Нагучев прокомментируют матч «Спартак» – «Зенит» на «Матч ТВ»

Стала известна пара комментаторов на матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». На прямой трансляции «Матч ТВ» будут работать Роман Трушечкин и Роман Нагучев.
Нагучев не комментировал на «Матч ТВ» с прошлого года.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 16:30 по Москве.
- В 1-м круге «Зенит» победил «Спартак» со счетом 7:1.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: телеграм-канал «Зенита»