Губерниев – о переходе РФС в Азию: «Это бред. Россия – европейская страна»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал идею перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Россия – европейская страна. Переход в Азию – это бред! Это моя точка зрения.

Даже с учетом реалий сегодняшнего дня, я не представляю этого. России нужно возвращаться во все европейские институты», – считает Губерниев.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что уход РФС в Азиатскую конфедерацию откатит российский футбол на 100 лет назад.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?