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Губерниев – о переходе РФС в Азию: «Это бред. Россия – европейская страна»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал идею перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Россия – европейская страна. Переход в Азию – это бред! Это моя точка зрения.

Даже с учетом реалий сегодняшнего дня, я не представляю этого. России нужно возвращаться во все европейские институты», – считает Губерниев.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что уход РФС в Азиатскую конфедерацию откатит российский футбол на 100 лет назад.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:57
Комментарии6
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    Рейтинг: +63950

    portero 1 час назад

    Греби на своей байдарке в европу...

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    Рейтинг: +3757

    serppion 1 час назад

    Губерниева бы в какую-нибудь Австралию сплавить...

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    Рейтинг: +1766

    Bozigit 1 час назад

    Не страшно. Ведь не биатлон переходит)

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    Рейтинг: +350

    orlovcar 1 час назад

    на карту посмотри идиота кусок...

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    Рейтинг: +834

    Hoahin 2 часа назад

    Кто-то один из околоспортивных чинуш за столом неуместно ляпнул лишь о намерении перейти в Азию, никакого конструктива и тем более серьезных решений на верху во власти. Так теперь эту тему мусолить будут еще год, ребята, никто и не собирался переходить в Азию и Тихий Океан, алло!!! Тут уже рассуждения, будто мы почти туда перешли, такой бред, раздули из мухи как всегда...

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    Рейтинг: +285

    Азбука > Hoahin 6 минут назад

    Платить в УЕФА и сидеть за бортом не выход. Правильно поднимают тему перехода. Как говорится: под лежачий камень вода не течёт.

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