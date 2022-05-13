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Вратарь «Нижнего Новгорода» Гойло – об игре с «Сочи»: «Удары в упор отражал с закрытыми глазами. Мать съела тонну успокоительного»

Голкипер «Нижнего Новгорода» Никита Гойло дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0). Он признан лучшим футболистом встречи.

«Как удалось среагировать на два подряд удара в упор? Не знаю. Глаза закрыл. Это результат плодотворной работы. Это и есть удача.

Передаю привет родным и близким, которые смотрели игру с «Сочи». Особенно матери, которая съела тонну успокоительного», – сказал Гойло.

  • С 48-й минуты «Нижний Новгород» был в меньшинстве.
  • 23-летний Гойло – воспитанник «Зенита».
  • В сезоне РПЛ Гойло провел 3 матча, пропустил 3 гола.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер «Матч ТВ»

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13.05.2022 23:21
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