Вратарь «Нижнего Новгорода» Гойло – об игре с «Сочи»: «Удары в упор отражал с закрытыми глазами. Мать съела тонну успокоительного»

Голкипер «Нижнего Новгорода» Никита Гойло дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0). Он признан лучшим футболистом встречи.

«Как удалось среагировать на два подряд удара в упор? Не знаю. Глаза закрыл. Это результат плодотворной работы. Это и есть удача.

Передаю привет родным и близким, которые смотрели игру с «Сочи». Особенно матери, которая съела тонну успокоительного», – сказал Гойло.

С 48-й минуты «Нижний Новгород» был в меньшинстве.

23-летний Гойло – воспитанник «Зенита».

В сезоне РПЛ Гойло провел 3 матча, пропустил 3 гола.

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