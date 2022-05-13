Роднина – о продаже пива на стадионах: «Тяжело смотреть наш футбол без стакана»

Ирина Роднина, депутат Государственной думы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, прокомментировала разрешение на продажу алкоголя на московских стадионах.

«Не знаю, почему футбольное сообщество так лоббирует продажу пива на стадионах. Видимо, наш футбол без стакана тяжело смотреть», — сказала Роднина

В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях.

В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

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