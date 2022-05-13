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  • Роднина – о продаже пива на стадионах: «Тяжело смотреть наш футбол без стакана»

Роднина – о продаже пива на стадионах: «Тяжело смотреть наш футбол без стакана»

13 мая 2022, 12:26
6

Ирина Роднина, депутат Государственной думы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, прокомментировала разрешение на продажу алкоголя на московских стадионах.

«Не знаю, почему футбольное сообщество так лоббирует продажу пива на стадионах. Видимо, наш футбол без стакана тяжело смотреть», — сказала Роднина

  • В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях.
  • В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (6)
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ilichkadr
1652435007
Я бы сказал без бутылки тяжело смотреть..........
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Plyash
1652435875
Всё верно,чем больше водки,тем краше женщина.В нашем случае - футбол.
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paracetamol
1652435900
Спилась старушка, а как прыгала хорошо после третьего стаканчика без закуски!
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OlegMilleniumDaveBoiko198
1652437107
Даже со стаканом смотреть тяжело... А утром ещё и похмелье...
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Vitaga
1652439238
чтобы смотреть на нынешнюю Роднину - необходимо употребить хотя бы одну бутылку. страшных женщин не бывает) - бывает мало водки. это про неё. про её легендарную тупость вообще такое впечатление что она бухала месяц
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vladimir-7
1652439376
Мнение американской алкоголички для российских болельщиков просто "необходимо".
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