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Роднина – о продаже пива на стадионах: «Тяжело смотреть наш футбол без стакана»

Ирина Роднина, депутат Государственной думы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, прокомментировала разрешение на продажу алкоголя на московских стадионах.

«Не знаю, почему футбольное сообщество так лоббирует продажу пива на стадионах. Видимо, наш футбол без стакана тяжело смотреть», — сказала Роднина

  • В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях.
  • В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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Комментарии7
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    Рейтинг: +24592

    vladimir-7 15 минут назад

    Мнение американской алкоголички для российских болельщиков просто "необходимо".

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    Рейтинг: +1609

    Vitaga 17 минут назад

    чтобы смотреть на нынешнюю Роднину - необходимо употребить хотя бы одну бутылку. страшных женщин не бывает) - бывает мало водки. это про неё. про её легендарную тупость вообще такое впечатление что она бухала месяц

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    Рейтинг: +112

    OlegMilleniumDaveBoiko198 53 минуты назад

    Даже со стаканом смотреть тяжело... А утром ещё и похмелье...

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    Рейтинг: +15648

    Cleaner 55 минут назад

    Гражданка США про стакан вспомнила.)

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    Рейтинг: +16155

    paracetamol 1 час назад

    Спилась старушка, а как прыгала хорошо после третьего стаканчика без закуски!

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    Рейтинг: +12352

    playsh 1 час назад

    Всё верно,чем больше водки,тем краше женщина.В нашем случае - футбол.

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    Рейтинг: +14988

    ilichkadr 1 час назад

    Я бы сказал без бутылки тяжело смотреть..........

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