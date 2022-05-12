Маслов вернулся к тренировкам со «Спартаком». Он не играл больше года

Защитник «Спартака» Павел Маслов вернулся к тренировкам с командой.

«Павел Маслов приступил к финальному этапу реабилитации. Защитник уже проводит полноценные тренировки с командой. Решение о сроках его возвращения на поле будет принято тренерским штабом», — сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Из-за травмы Маслов не играл с мая 2021 года.

В августе он перенес операцию.

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