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Маслов вернулся к тренировкам со «Спартаком». Он не играл больше года

Защитник «Спартака» Павел Маслов вернулся к тренировкам с командой.

«Павел Маслов приступил к финальному этапу реабилитации. Защитник уже проводит полноценные тренировки с командой. Решение о сроках его возвращения на поле будет принято тренерским штабом», — сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

  • Из-за травмы Маслов не играл с мая 2021 года.
  • В августе он перенес операцию.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +9080

    САДЫЧОК 2 часа назад

    Хороший защитник , кто тянет на него абсолютно не разбираются в футболе !

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    Рейтинг: +24590

    vladimir-7 2 часа назад

    ...возвращение Маслова на поле будет принято новым тренерским штабом...

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