«7:1». «Зенит» анонсировал матч со «Спартаком»

Ну, впрямь Зареме на язык наступили. Видимо придётся переходить на язык немых.
«Зенит» анонсировал матч 29-го тура РПЛ со «Спартаком».
Петербуржцы опубликовали видео, в котором показали все голы из матча команд в первом круге.
«7:1», – подписала видео пресс-служба «Зенита».
- 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
- Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.
- «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 15 мая.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?