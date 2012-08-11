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«7:1». «Зенит» анонсировал матч со «Спартаком»

«Зенит» анонсировал матч 29-го тура РПЛ со «Спартаком».

Петербуржцы опубликовали видео, в котором показали все голы из матча команд в первом круге.

«7:1», – подписала видео пресс-служба «Зенита».

  • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
  • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.
  • «Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 15 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ютуб-канал «Зенита»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +14904

    ilichkadr 32 минуты назад

    Ну, впрямь Зареме на язык наступили. Видимо придётся переходить на язык немых.

    1
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    Рейтинг: +3168

    serhio80 > ilichkadr 28 минут назад

    пухто тебя ждет) свежатинки разгрузили) и на вопрос ответь)

    1
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    Рейтинг: +14904

    ilichkadr > serhio80 15 минут назад

    Ну, что ты такой тупой? Пухто не разгружают, а загружают с последующим вывозом "свежатинки" на свиноферму.

    1
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    Рейтинг: +14904

    ilichkadr > serhio80 13 минут назад

    "и на вопрос ответь"
    Переведи?

    0
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    Рейтинг: +5324

    Павелий 34 минуты назад

    А 15 разгромов Зенита с разницей в 3+ мячей тоже показывать будут? Или застесняются?

    5
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    Рейтинг: +3168

    serhio80 > Павелий 29 минут назад

    эти и со шлюбой не постесняются выложить)

    2
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    Рейтинг: +14904

    ilichkadr > Павелий 28 минут назад

    Тебе на заметку:
    Самые крупные поражение в чемпионате СССР:
    0:5 — против «Торпедо» (Москва), 27 мая 1945
    0:5 — против «Динамо» (Москва), 30 августа 1946
    0:5 — против «Зенит» (Ленинград), 2 июня 1949
    0:5 — против «Торпедо» (Москва), 2 августа 1964

    P.S. Самый смачный трах от моих земляков: 1:6 — против СКА (Ростов-на-Дону), 10 июня 1984

    1
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    Рейтинг: +14904

    ilichkadr > serhio80 20 минут назад

    Хочешь со шлюбой? Не вопрос: 2012 г. Российский антирекорд — «Зенит» — «Спартак» — 5:0 при Эмери со шлюбой.

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    Рейтинг: +5324

    Павелий > ilichkadr 11 минут назад

    15 это я подсчитал все матчи со счётом 4+ в любую второну.
    Тебе и твоим друзьям на заметку:

    За всю историю противостояний команды сыграли 15 раз с разницей мячей в 4 и более. 10 раз был сильнее Спартак, 5 - Зенит:

    24.10.2021 = Зенит - Спартак = 7:1 06.08.2017 = Зенит - Спартак = 5:1 11.08.2012 = Зенит - Спартак = 5:0 29.07.1992 = Спартак - Зенит = 4:0 06.07.1989 = Зенит - Спартак = 1:5 22.05.1968 = Спартак - Зенит = 4:0 02.07.1964 = Зенит - Спартак = 0:4 19.07.1961 = Зенит - Спартак = 2:6 27.04.1958 = Спартак - Зенит = 5:1 19.06.1956 = Зенит - Спартак = 0:6 06.07.1955 = Зенит - Спартак = 0:4 02.06.1949 = Зенит - Спартак = 5:0 06.06.1948 = Спартак - Зенит = 0:4 22.05.1939 = Спартак - Зенит = 4:0 04.06.1938 = Зенит - Спартак = 0:4

    А если б

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    Рейтинг: +14904

    ilichkadr > Павелий 2 минуты назад

    Ну, чтож здорово. Есть о чём вспомнить. К сожалению, это уже в прошлом, история. Нынче статистика иная:
    Матчи 60
    Победы Спартак 20
    Победы Зенит 24
    Ничьи 16
    Разность забитых мячей 85 -100

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