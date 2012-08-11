«7:1». «Зенит» анонсировал матч со «Спартаком»

«Зенит» анонсировал матч 29-го тура РПЛ со «Спартаком».

Петербуржцы опубликовали видео, в котором показали все голы из матча команд в первом круге.

«7:1», – подписала видео пресс-служба «Зенита».

1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.

Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.

«Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 15 мая.

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