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Кубок России представил ретро-афишу финала со Смоловым и Джикией

Определились финалисты Кубка России. Это «Спартак» и «Динамо», которые разыграют трофей в «Лужниках» 29 мая.

Оргкомитет Кубка России уже подготовил ретро-афишу с Федором Смоловым и Георгием Джикией, пожимающими руки.

  • «Лужники» примут футбольный матч впервые с сентября.
  • «Динамо» идет в РПЛ 2-м, «Спартак» – 9-м.
  • В последнем очном матче «Спартак» победил «Динамо» на «ВТБ Арене».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Кубка России

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4343

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Главный специалист РФ по пенальти поздравительно жмет руку какому то бородатому мужику.

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