Кубок России представил ретро-афишу финала со Смоловым и Джикией

Определились финалисты Кубка России. Это «Спартак» и «Динамо», которые разыграют трофей в «Лужниках» 29 мая.

Оргкомитет Кубка России уже подготовил ретро-афишу с Федором Смоловым и Георгием Джикией, пожимающими руки.

«Лужники» примут футбольный матч впервые с сентября.

«Динамо» идет в РПЛ 2-м, «Спартак» – 9-м.

В последнем очном матче «Спартак» победил «Динамо» на «ВТБ Арене».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?