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⚡️ «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России в «Лужниках»

Определились финалисты Кубка России. Это «Спартак» и «Динамо», которые разыграют трофей в «Лужниках» 29 мая.

В полуфинале «Спартак» разгромил «Енисей» (3:0), а «Динамо» с тем же счетом победило «Аланию».

  • «Лужники» примут футбольный матч впервые с сентября.
  • «Динамо» идет в РПЛ 2-м, «Спартак» – 9-м.
  • В последнем очном матче «Спартак» победил «Динамо» на «ВТБ Арене».

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 21:33
Комментарии17
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    Рейтинг: +1900

    morgan59 9 минут назад

    Спартак в финале победит. Динамо потеряет серебро и проигает финал.

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    Рейтинг: +12318

    playsh 1 час назад

    В восьмидесятых годах прошлого века на матче этих двух команд обязательно звучали кричалки - от Москвы до Гималаев самый лучший наш Дасаев...
    - от Москвы до Магадана все болеют за Динамо...

    P.S. - и много-много другого.

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    Рейтинг: +7245

    vladik12 > playsh 1 час назад

    А матерное что-то было?

    1
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    Рейтинг: +12318

    playsh > playsh 1 час назад

    Могу спрогнозировать - Кубок останется в Москве.....хи-хи.

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    Рейтинг: +12318

    playsh > vladik12 1 час назад

    Е..бстественно,было.

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    Рейтинг: +10687

    alex1951 > playsh 1 час назад

    Но сие не было определяющим.......советский строй ....цензура опять же......
    Это щас свобода иль лютче - анархия.....одно такое слово ,могет весь русский язык заменить ноныча_))
    )

    0
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    Рейтинг: +7245

    vladik12 1 час назад

    Должна быть заруба, конечно. Возможно, не особо голевая, но - от ножа. Обе команды должны биться. Хотелось бы увидеть аншлаг в "Луже", что, разумеется, добавит матчу антуража.

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    Рейтинг: +390

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Старейшее дерби!

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    Рейтинг: +18

    Salt-N-Pepa 2 часа назад

    Пусть финал выиграет достойный, но главное не бледно-розовый бестрофейник. Верим в Динамо!!! Удачи братьям в борьбе с общим врагом.

    2
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    Рейтинг: +9816

    "supermax" > Salt-N-Pepa 1 час назад

    а по началу коммента показалось, что подъехал адекватный человек....извиняюсь, не за того принял

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    Рейтинг: +10687

    alex1951 > Salt-N-Pepa 1 час назад

    Истину глаголишь.....
    Динамо моя команда ,начиная с 1961 года,
    Плюс моя Днюха....все по заказу,такой шанс надо использовать!

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    Рейтинг: +4219

    mopecekca > "supermax" 1 час назад

    да это конявый членосос....своя команда не играет, надо от зависти где нить высрать желчью

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    Рейтинг: +9816

    "supermax" > mopecekca 1 час назад

    Врагов каких-то нашёл... С головой похоже враждует

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    Рейтинг: +18

    Salt-N-Pepa > "supermax" 31 минуту назад

    Сплактак победил только за счёт помощи вар! Енисей бы уничтожил занищенскую командочку с 10 места, середняка и аутсайдера, если бы не ручной Карась! На скриншотах как на ладони видно- мяч полностью пересёк линию ворот. Стыдно должно быть от таких побед....... Господи, услышь нас. Надеюсь заремовщину расформируют. Аминь. ФК Шапито, позор рос. футбола

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    Рейтинг: +220

    Slavan62 2 часа назад

    Отдайте Федуну хоть что-то

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    Рейтинг: +9816

    "supermax" > Slavan62 2 часа назад

    сами возьмем....насколько нужно неуважать динамо чтобы просить отдать а?

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    Рейтинг: +590

    Suvorov51 > Slavan62 1 час назад

    ты не по адресу.все отдают бомжатнику. так как промгаз. закупает чемпионство.перед началом первенства. так что обратись к МИЛ

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