⚡️ «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России в «Лужниках»

Определились финалисты Кубка России. Это «Спартак» и «Динамо», которые разыграют трофей в «Лужниках» 29 мая.

В полуфинале «Спартак» разгромил «Енисей» (3:0), а «Динамо» с тем же счетом победило «Аланию».

«Лужники» примут футбольный матч впервые с сентября.

«Динамо» идет в РПЛ 2-м, «Спартак» – 9-м.

В последнем очном матче «Спартак» победил «Динамо» на «ВТБ Арене».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?